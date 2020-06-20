Запрет на посещение парков музеев-заповедников продлили в Псковской области

18:52, 20 июня 2020, ПАИ

Несмотря на то что в Псковской области разрешено гулять в парках, скверах и на набережных, территории музеев-заповедников остаются недоступными для посетителей. Об этом напомнили в комитете по туризму Псковской области.

В аккаунте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жительница области оставила вопрос: «Есть ли разрешение гулять в парках? Возможно ли посетить парки в Тригорском, Петровском и в Михайловском в Пушкинских Горах?»

«Посещение музеев и территорий музеев-заповедников приостановлено до 30 июня в соответствии с указом губернатора 30-УГ от 15.03.2020 (ред. 19.06.2020)», – отметили представители регионального комитета по туризму.

19 июня Михаил Ведерников внёс изменения в указ, направленный на борьбу с коронавирусом. В частности, в регионе разрешили открыться летним верандам при стационарных кафе и ресторанах, к работе могут вернуться нестационарные торговые точки на рынках и ярмарках. В ограниченном режиме возобновляется работа ТЦ. Отели, дома отдыха и туристические базы могут размещать постояльцев, заполняя не более 50 % номерного фонда.

Остальные ограничительные мероприятия продлены до 30 июня.