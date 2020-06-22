В псковских торговых центрах разделили потоки входа и выхода

14:11, 22 июня 2020, ПАИ

С 20 июня в Псковской области возобновили работу торговые центры с соблюдением всех правил санитарной безопасности. Соответствующие изменения внёс губернатор Михаил Ведерников в указ, направленный на борьбу с коронавирусом в регионе. В торговых центрах открылись все отделы, кроме фуд-кортов, кинотеатров и развлекательных комнат, аттракционов.

При этом администрация торговых комплексов и покупатели должны соблюдать санитарные нормы: в помещениях действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию, торговые комплексы запрещено посещать несовершеннолетним без сопровождения родителей. Примерка одежды также не допускается.

В торговых центрах Пскова разделили потоки покупателей на вход и выход, одновременно на входах и выходах не должно находиться больше пяти человек. Кроме того, в большинстве псковских ТЦ на входах установили санитайзеры, чтобы покупатели могли обработать руки дезинфицирующим средством.

Какие отделы работают в торговых центре Пскова, читайте здесь.