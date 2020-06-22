Чтобы инвалиду подъехать к офису на Коммунальной, нужно совершить подвиг – общество инвалидов

17:06, 22 июня 2020, ПАИ

Представители Всероссийского общества инвалидов в Пскове возмущены новой разметкой на улице Коммунальной. «Чтобы инвалиду туда подъехать необходимо совершить подвиг», - заявил пскович на заседании комиссии по безопасности дорожного движения 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации. По адресу Коммунальная, д.40 А находится офис общественной организации инвалидов города Пскова (ООИП ВОИ).

Общество инвалидов просит оставить возможность поворота налево от сетевых магазинов на улице Коммунальной. После нанесения сплошной разметки повернуть в микрорайон сложно: необходимо разворачиваться на светофоре на пересечении с улицей Западной.

Ранее новую разметку на Завеличье прокомментировали активисты движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов и Николай Мельков. «Конкретно здесь такое решение неоправданно», – отмечал Дмитрий Цопов.