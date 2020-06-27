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Общество

Губернатор Псковской области обратился к жителям региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в Instagram.

Михаил Ведерников поблагодарил своих подписчиков за обратную связь, благодаря которой удалось решить проблемные вопросы. Среди них разметка в Пскове, служебные проверки в отношении руководителей сферы здравоохранения и транспорта, принятие мер для своевременной выплаты зарплаты сотрудникам «Псковпассажиравтотранс».

Глава региона уделил внимание распространению коронавирусной инфекции. Он подчеркнул, что в Псковской области пройден пик распространения коронавируса. Однако призвал жителей районов, где ситуация ещё сложная, воздержаться от посещения мест скопления людей.

Кроме того, Михаил Ведерников объяснил, почему задерживались результаты тестов на коронавирус, а также попросил жителей Псковской области воздержаться от негативных высказываний в отношении сотрудников лабораторий, которые делают ковид-тесты: они работают на пределе возможностей третий месяц без выходных, и, по сути, совершают трудовой подвиг

Губернатор также рассказал о новых послаблениях ограничительных мероприятий по коронавирусу, включая отмену с 1 июля обязательной самоизоляции для пенсионеров и беременных.

Кроме того, Михаил Ведерников в своём обращении раскрыл подробности строительства новой инфекционной больницы, сообщил о выпуске сборника архивных материалов «Без срока давности», рассказал о цели администрации региона достигнуть в аэропорту Пскова пассажиропоток в 130 тысяч человек в год.

В заключение губернатор призвал жителей Псковской области принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. 

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