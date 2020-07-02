Более 65 тысяч человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

17:50, 02 июля 2020, ПАИ

65 810 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 504 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 2 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 990 человек, погибло – 69. В Латвии 1 122 человека инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 62 698 человек, погибло – 405.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 10,8 млн человек, свыше 6 млн – выздоровело, более 519 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 661 165 человек, выздоровело – 428 978, умерло – 9 683. В Псковской области выявлено 2 935 случаев заражения коронавирусом, 1 065 человек выздоровело, 23 – умерло.