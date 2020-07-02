0
19:28
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
18:21
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
18:07
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
18:05
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
17:38
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
17:37
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
17:16
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Еще новости
Общество

Более 65 тысяч человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах

65 810 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 504 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 2 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 1 990 человек, погибло – 69. В Латвии 1 122 человека инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 62 698 человек, погибло – 405.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 10,8 млн человек, свыше 6 млн – выздоровело, более 519 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 661 165 человек, выздоровело – 428 978, умерло – 9 683. В Псковской области выявлено 2 935 случаев заражения коронавирусом, 1 065 человек выздоровело, 23 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Более 65 тысяч человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах За смягчение ограничительных мер в Невельском районе выступил Олег Майоров Жительницу Гдова оштрафовали на 15 тысяч за нарушение самоизоляции Псковский музей-заповедник потерял 6 млн рублей из-за коронавируса В ЕГЭ могут включить вопросы о пандемии 286 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Более 660 тысяч человек заразились коронавирусом в России 586 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Более 519 тысяч человек умерло от коронавируса в мире Ещё 20 человек заразились коронавирусом в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
02 июля 2020
В мессенджере WhatsApp появятся новые функции
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
02 июля 2020
Александр Козловский: Предстоит большая работа по реализации одобренных поправок в Конституцию
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
02 июля 2020
В ближайшее время Элла Памфилова посвятит себя огурцам и кошкам
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
02 июля 2020
Грозы и порывистый ветер надвигаются на Псковскую область
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
02 июля 2020
Молодёжь Пскова поддержала конституционные поправки композицией на склоне реки
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
02 июля 2020
Кот Владыка поздравил митрополита Тихона с днём рождения
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
02 июля 2020
На улице Гоголя в Пскове ввели одностороннее движение
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа
02 июля 2020
Запрет на полёты за границу продлён до 1 августа

Идет загрузка...