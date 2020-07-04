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Общество

6 632 случая коронавируса выявили в России за сутки

В России за сутки заболели коронавирусом 6 632 человека, новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Почти треть пациентов – 29,6% – не имела клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса.

Число выздоровевших превышает количество заболевших за сутки. За прошедший день из больниц выписали 8 986 человек, всего в стране побороли коронавирус 446 879 человек.

За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов.

Всего в Псковской области заболели коронавирусом 3 020 человек, вылечились – 1 163, умерли – 26.

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«Они спасают нас, сами умирая»: Псковичи делятся воспоминаниями об ушедшем враче Анваре Сабирове 6 632 случая коронавируса выявили в России за сутки 26 человек умерли от коронавируса в Псковской области Количество заразившихся коронавирусом в Пскове достигло 900 Число выздоровевших после COVID-19 снова превысило количество заболевших в Псковской области Еще 51 человек заразился коронавирусом в Псковской области Первый в мире памятник курьеру установили в Москве Чем гордится Невельский район, как меняется и на какие средства переживает пандемию – в интервью с Олегом Майоровым Ограничения на прогулки детей снимаются в Псковской области с 4 июля Жителям Псковской области разрешили ходить в магазины одежды и обуви без перчаток
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