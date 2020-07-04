6 632 случая коронавируса выявили в России за сутки

15:15, 04 июля 2020, ПАИ

В России за сутки заболели коронавирусом 6 632 человека, новые случаи зафиксированы в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб Москвы.

Почти треть пациентов – 29,6% – не имела клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день в России выявлено 674 515 случаев коронавируса.

Число выздоровевших превышает количество заболевших за сутки. За прошедший день из больниц выписали 8 986 человек, всего в стране побороли коронавирус 446 879 человек.

За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов.

Всего в Псковской области заболели коронавирусом 3 020 человек, вылечились – 1 163, умерли – 26.