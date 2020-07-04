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Общество

Псковичи просят присвоить новой инфекционной больнице имя погибшего врача

Анвар Сабиров

Новому инфекционному стационару в Пскове просят присвоить имя погибшего от коронавируса врача городской больницы Анвара Сабирова. Свое предложение псковичка адресовала главе региона Михаилу Ведерникову и опубликовала на сайте губернатор60.рф.

Женщина сообщила, что 2 июля похоронили кардиореаниматолога Анвара Сабирова – «прекрасного доктора, очень светлого и жизнерадостного человека, погибшего от ковид-19».

Псковичка от имени друзей и коллег врача попросила рассмотреть вопрос о присвоении его имени новому инфекционному стационару в Пскове.

На протяжении нескольких дней жители Псковской области выражают свои соболезнования по поводу смерти медика. Псковичи рассказывают, каким человеком был Анвар Сабиров, и делятся личными историями о том, как доктор спас жизни их родных.

Ранее пскович предложил увековечить память медиков, ставших жертвами коронавируса, установив мемориал.

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