В Псковской области в очагах коронавируса не выявили ни одного случая

10:54, 09 июля 2020, ПАИ

Во всех активных очагах коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки не выявили ни одного случая заболевания. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram.

В регионе активными остаются четыре вспышки COVID-19: Дновский психоневрологический интернат, производство «Йура Корпорейшн РУС», психиатрическая больница в Богданово и интернат в Морино.

«Все меры по их локализации были предприняты вовремя и в полном объёме», - подчеркнул губернатор.

По данным на 9 июля, в Псковской области зарегистрировано 3147 случаев инфицирования коронавирусом, 1372 человека выздоровело, 33 – скончалось.