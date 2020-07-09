548 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

18:29, 09 июля 2020, ПАИ

67 576 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 548 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 9 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 011 человек, погибло – 69. В Латвии 1 154 человека инфицировано коронавирусом, погибло – 30. В Белоруссии число инфицированных составляет 64 411 человек, погибло – 449.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 12,2 млн человек, свыше 7,1 млн – выздоровело, более 553 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболел 707 301 человек, выздоровело – 481 316, умерло – 10 843. В Псковской области выявлено 3 174 случая заражения коронавирусом, 1 372 человека выздоровело, 33 – умерло.