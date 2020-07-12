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Общество

24% превысила явка на выборах в Печорском районе

В Печорском районе продолжаются выборы главы. На 18:00, по данным ТИК Печорского района, в выборах приняли участие 24,05% избирателей. 
 
Избирательные участки в муниципалитете закроются в 20:00. Участковые комиссии приступят к подведению итогов.

Досрочные выборы главы Печорского района проходят с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получают одноразовые маски, им измеряют температуру, члены УИКов контролируют соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что на пост руководителя муниципального округа претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Ранее на участке №179 пришлось заменить одну из урн для голосования. Подробности, почему это произошло, читайте здесь. Несмотря на этот инцидент, председатель ТИК района Нина Круглова отметила, что процесс проходит в штатном режиме.

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