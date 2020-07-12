Начался подсчёт голосов на выборах главы Печорского района

20:00, 12 июля 2020, ПАИ

В 20:00 в Печорском районе закрылись все 20 избирательных участков, начался подсчёт голосов избирателей.

Досрочные выборы главы Печорского района прошли с обязательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: все избиратели получили одноразовые маски, члены УИКов контролировали соблюдение санитарной дистанции в 1,5 метра.

На пост главы района претендуют пять кандидатов: Сергей Тарасик от «Единой России», Дмитрий Богатырёв от КПРФ, Игорь Романов от «Партии Роста», Алексей Марочкин от ЛДПР и самовыдвиженец Виктор Мишин.

Ранее председатель ТИК района Нина Круглова отметила, что процесс проходил в штатном режиме. По состоянию на 18:00 явка на выборах составила немногим более 24%.