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Общество

176 рабочих строят инфекционное отделение в Великих Луках

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

176 человек и 17 единиц техники задействовали на строительстве Великолукского отделения Псковской инфекционной больницы, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

«Стройка находится на начальном, но уже не на подготовительном этапе, – рассказал руководитель проекта генподрядной строительной организации Главного военного строительного управления по специальным объектам Дмитрий Наумкин. – Центр состоит из трех крыльев. В правом крыле будут располагаться палаты по приему больных, в левом – частично палаты и кабинеты для рентгена и компьютерной томографии, а в среднем – административно-бытовой корпус с приемным отделением и шлюзами».

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Он подчеркнул, что работы ведутся по графику, а проблем с поставками нет. Также на объекте приняты меры к профилактике распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

Планируется, что объект сдадут в сентябре. В строительстве инфекционных больниц в Псковской области принимают участие более 270 специалистов.

Просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко во время прямой линии с президентом. Владимир Путин обещал оказать содействие в этом вопросе. Были определены площадки для строительства в Пскове и Великих Луках. 

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