568 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

17:33, 13 июля 2020, ПАИ

68 302 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 568 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 13 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 014 человек, погибло – 69. В Латвии 1 174 человека было инфицировано коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 65 114 человек, погибло – 468.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 13 млн человек, свыше 7,5 млн – выздоровело, более 571 тысячи – умерло. В России коронавирусом заболело 733 699 человек, выздоровел 504 021 пациент, умерло – 11 439. В Псковской области выявлено 3 259 случаев заражения коронавирусом, 1 548 человек выздоровело, 36 – умерло.