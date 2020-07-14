Запрет на посещение детских площадок сняли в Псковской области

21:13, 14 июля 2020, ПАИ

Запрет на посещение детских игровых площадок сняли в Псковской области. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С 15 июля указанная ограничительная мера будет носит рекомендательный характер. Тем не менее, сохраняется запрет на посещение аттракционов, в том числе надувных.

Кроме этого, с 15 июля в Псковской области возобновят работу солярии, а рестораны и кафе могут открыть свои залы для посетителей.