Очную образовательную деятельность разрешили в Псковской области

21:23, 14 июля 2020, ПАИ

Очную образовательную деятельность, в том числе осуществляемую индивидуальными предпринимателями, разрешили в Псковской области с 15 июля. Соответствующие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в указ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Отмечается, что работа должна быть организована с четким соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, разработанных для этих категорий организаций.

Кроме этого, особые условия сохраняются и на проведение индивидуальных занятий по вождению транспортных средств: уборка автомобиля с дезинфекцией контактных поверхностей, проветривание салона после каждого занятия, термометрия педагога и учащегося, соблюдение масочного или перчаточного режимов.

С 15 июля в Псковской области снимается запрет на посещение детских площадок, возобновят работу солярии, а кафе и рестораны могут открыть свои помещения и залы для посетителей.