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Общество

Стало известно, когда включат фонтаны в Пскове

Фото: пресс-служба муниципалитета

Начальник управления городского хозяйства Николай Баринов в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации рассказал, когда будут включены фонтаны в Пскове.

Во время очередного заседения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что пора  запустить городские фонтаны. Он поручил включить фонтаны в Пскове, Великих Луках и Опочке уже к предстоящим выходным.

«Сейчас занимаемся запуском фонтана в Летнем саду, - отметил Николай Баринов. – Точной даты назвать не могу, в субботу или в воскресенье фонтан будет включен».

Фонтан у гостиницы «Рижская» также планируют включить, но точная дата, когда его запустят,  будет позже.

«К Дню города уже точно запустим два этих фонтана», - отметил Николай Баринов.

Фонтан у гостиницы "Рижская" включат к Дню города. Фото Дарьи Хватковой.

В прошлом году ремонт фонтана у гостиницы «Рижская» затянулся из-за дополнительных работ и отсутствия финансирования. Ремонт планировали завершить ещё 20 августа 2019 года, а затем перенесли сроки на ноябрь. Руководитель Специализированной службы Сергей Федоров в одном из интервью ПАИ рассказал, что  «такого безобразия», которое творилось на фонтане до этого, больше не будет. «Предыдущий ремонт фонтана производился в 2010-2011 году. Как по-хорошему, я бы против таких ремонтников возбудил уголовное дело. Бетон использовался некачественный, поэтому буквально за 8 лет он фактически превратился в песок. Они заштукатурили стенки фонтана, наклеили тяп-ляп облицовочные плитки, а все существующие трубопроводы, сливы-переливы воды законопатили чуть ли не тряпками, залили бетоном и на этом всё. Такое вот «смешное» инженерное решение. Теперь все трубы восстановлены, работать будет всё как положено. Хочется всё-таки не ударить в грязь лицом перед горожанами, поэтому устраивать гонки - «лишь бы сдать» мы не будем», - заявил тогда  Сергей Фёдоров. Фонтан у гостиницы «Рижская» из-за своего технического состояния включался пару раз в год - на День Победы и День города.

17 июля состоялся пробный запуск фонтана в Великих Луках.

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