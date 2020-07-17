0
19:15
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
18:02
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17:41
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17:22
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17:08
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
16:09
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
16:03
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Еще новости
Общество

591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

68 987 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрирован 591 летальный исход, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 17 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 020 человек, погибло – 69. В Латвии 1 185 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 65 782 человека, погиб – 491.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось почти 14 млн человек, свыше 8,2 млн – выздоровело, более 592 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 759 203 человека, выздоровело – 539 373, умерло – 12 123. В Псковской области выявлено 3 372 случая заражения коронавирусом, 1 938 человек выздоровело, 42 – умерло.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Активистов волонтёрского центра «Единой России» наградили в Пскове Коронавирус обнаружили у пяти туристов в Калининградской области Почти 272 тысячи человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса Более 6,4 тысячи человек заболели коронавирусом в России за сутки 674 человека заразились коронавирусом в Великих Луках Ещё один заражённый коронавирусом пациент скончался в Псковской области Денис Иванов считает, что Псковскую область ждёт вторая волна коронавируса Как пандемия отразилась на производстве, рассказал директор псковского Центра кровельных систем Прибывающие из-за рубежа россияне должны будут заполнить форму на «Госуслугах» Почти 14 млн человек в мире заразились коронавирусом
Посмотреть все материалы сюжета >>>

591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
17 июля 2020
591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
17 июля 2020
Пригородные поезда Псков – Великие Луки оснащены мягкими и удобными сиденьями
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
17 июля 2020
Михаил Ведерников: Обеспечение транспортной доступности – одна из наших приоритетных задач
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
17 июля 2020
ВИДЕО: На псковском вокзале готовится к отправлению пилотный рейс поезда Псков – Великие Луки
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
17 июля 2020
Псковичи предложили посадить на кол разрушивших поселение викингов вандалов
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
17 июля 2020
Художественным руководителем Великолукского драматического театра стал Юрий Печенежский
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
17 июля 2020
Директор архива Псковской области расскажет о работе над проектом #БезСрокаДавности
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове
17 июля 2020
Черного аиста снова разыскивает хозяйка в Острове

Идет загрузка...