591 человек умер от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

19:15, 17 июля 2020, ПАИ

68 987 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрирован 591 летальный исход, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 17 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 020 человек, погибло – 69. В Латвии 1 185 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 65 782 человека, погиб – 491.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось почти 14 млн человек, свыше 8,2 млн – выздоровело, более 592 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 759 203 человека, выздоровело – 539 373, умерло – 12 123. В Псковской области выявлено 3 372 случая заражения коронавирусом, 1 938 человек выздоровело, 42 – умерло.