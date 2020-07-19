599 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

16:19, 19 июля 2020, ПАИ

69 308 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 599 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 19 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 021 человек, погибло – 69. В Латвии 1 192 человека были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 66 095 человек, погибло – 499.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 14,4 млн человек, свыше 8,6 млн – выздоровело, более 605 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 771 546 человек, выздоровело 550 344 пациента, умерло – 12 342. В Псковской области выявлен 3 421 случай заражения коронавирусом, 2 058 человек выздоровело, 45 – умерло.