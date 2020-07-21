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Общество

607 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

69 563 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 607 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 21 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 022 человека, погибло – 69. В Латвии 1 193 человека были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразилось 66 348 человек, погибло – 507.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 14,8 млн человек, свыше 8,9 млн – выздоровело, более 613 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 783 328 человек, выздоровело 562 384 пациента, умерло – 12 580. В Псковской области выявлено 3 454 случая заражения коронавирусом, 2 164 человека выздоровело, 46 – умерло.

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