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Общество

613 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

69 743 человека заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 613 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 22 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 025 человек, погибло – 69. В Латвии 1 197 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразился 66 521 человек, погибло – 513.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 15 млн человек, свыше 9,1 млн – выздоровело, более 619 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 789 190 человек, выздоровело 572 053 пациента, умерло – 12 745. В Псковской области выявлено 3 486 случаев заражения коронавирусом, 2 220 человек выздоровело, 46 – умерло.

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