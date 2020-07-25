В семи муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу
За сутки в Псковской области зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом в семи муниципалитетах. Актуальную статистику на 25 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
Количество инфицированных возросло в Пскове (+11 заболевших), в Великих Луках (+8), Островском (+3), Бежаницком (+2), Красногородском (+2), Гдовском (+1), Опочецком (+1) районах.
Больше всего случаев инфицирования наблюдается в Пскове (1 090) и в Великих Луках (728), в Псковском районе 287 заболевших, в Островском – 254, в Великолукском – 178.
Статистика по районам: Бежаницкий район – 42, Гдовский район – 78, Дедовичский район – 49, Дновский район – 105, Красногородский район – 33, Куньинский район – 31, Локнянский район – 12, Невельский район – 123, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 64, Опочецкий район – 40, Палкинский район – 46, Печорский район – 41, Плюсский район – 97, Порховский район – 143, Пустошкинский район – 7, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 18, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район – 19.
Всего в регионе заболело коронавирусом 3 582 человека, выздоровело – 2 388, 51 человек умер.