В Псковской области 54 заражённых коронавирусом выздоровели за сутки

11:41, 25 июля 2020, ПАИ

Ещё 54 человека вылечились после коронавируса в Псковской области. Статистику на 25 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего 2 388 пациентов с коронавирусом побороли инфекцию. За сутки число выздоровевших в регионе снова вдвое превысило количество заразившихся. Ещё 28 человек заболели коронавирусом за последний день, за всё время – 3 582 человека.

Также 25 июля стало известно о ещё двух жертвах коронавируса в Псковской области. В области от COVID-19 умер 51 человек.

Днём ранее губернатор Михаил Ведерников внёс изменения в свой указ, направленный на борьбу с COVID-19. В Псковской области до 10 августа сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов и досуговых учреждений. При этом к работе могут вернуться спа-салоны, сауны и частные бани, библиотеки снова могут работать без предварительной записи, спортсменам разрешены контактные тренировки.