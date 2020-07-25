0
13:39
Двухтомник Александра Гусева «Боль, переплавленная в мудрость» – обзор колумниста ПАИ
13:12
Пожилого грибника спасли островские полицейские
12:46
Псковских следователей поздравил с праздником Александр Котов
12:35
Прокл Плакальщик: какие приметы работают 25 июля
11:32
3 582 человека заразились коронавирусом в Псковской области
11:22
Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Псковской области
10:33
Михаил Ведерников поздравил следователей с профессиональным праздником
Еще новости
Общество

3 582 человека заразились коронавирусом в Псковской области

За сутки в Псковской области зафиксировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Статистику на 25 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Общее количество заражённых коронавирусной инфекцией в регоине достигло 3 582.

Больше всего случаев инфицирования наблюдается в Пскове (1 090) и в Великих Луках (728), в Псковском районе 287 заболевших, в Островском – 254, в Великолукском – 178.

Статистика по районам: Бежаницкий район – 42, Гдовский район – 78, Дедовичский район – 49, Дновский район – 105, Красногородский район – 33, Куньинский район – 31, Локнянский район – 12, Невельский район – 123, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 64, Опочецкий район – 40, Палкинский район – 46, Печорский район – 41, Плюсский район – 97, Порховский район – 143, Пустошкинский район – 7, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 18, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район – 19.

Число выздоровевших за сутки снова вдвое превышает количество заразившихся: ещё 54 человека побороли COVID-19.

Также 25 июля стало известно о ещё двух жертвах коронавируса в Псковской области. Общее число умерших пациентов достигло 51.

Ранее губернатор Псковской области внёс изменения в указ, направленный на борьбу с коронавирусом. Так, до 10 августа сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и работу досуговых учреждений. При этом начинают работу спа-салоны, сауны и частные бани, библиотеки снова могут работать без предварительной записи, спортсменам разрешены контактные тренировки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Зрители смогут посещать театры в защитных масках В семи муниципалитетах Псковской области продолжает расти статистика по коронавирусу В Псковской области 54 заражённых коронавирусом выздоровели за сутки 3 582 человека заразились коронавирусом в Псковской области Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Псковской области Вакцинацию людей из группы риска от COVID-19 могут начать в августе Врач Анвар Сабиров посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» Ночные клубы и кинотеатры в Псковской области закрыты до 10 августа Контактные тренировки разрешили в Псковской области В Санкт-Петербурге открываются рестораны, торговые центры и аквапарки
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Пожилого грибника спасли островские полицейские
25 июля 2020
Пожилого грибника спасли островские полицейские
Псковских следователей поздравил с праздником Александр Котов
25 июля 2020
Псковских следователей поздравил с праздником Александр Котов
Прокл Плакальщик: какие приметы работают 25 июля
25 июля 2020
Прокл Плакальщик: какие приметы работают 25 июля
3 582 человека заразились коронавирусом в Псковской области
25 июля 2020
3 582 человека заразились коронавирусом в Псковской области
Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Псковской области
25 июля 2020
Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Псковской области
Михаил Ведерников поздравил следователей с профессиональным праздником
25 июля 2020
Михаил Ведерников поздравил следователей с профессиональным праздником
Руководитель «Псковавтодора» Владимир Шаляев награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно
25 июля 2020
Руководитель «Псковавтодора» Владимир Шаляев награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно
ВИДЕО: Ночью в Порховском районе полыхал огромный сарай
25 июля 2020
ВИДЕО: Ночью в Порховском районе полыхал огромный сарай

Идет загрузка...