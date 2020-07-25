3 582 человека заразились коронавирусом в Псковской области

11:32, 25 июля 2020, ПАИ

За сутки в Псковской области зафиксировали 28 новых случаев заражения коронавирусом. Статистику на 25 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Общее количество заражённых коронавирусной инфекцией в регоине достигло 3 582.

Больше всего случаев инфицирования наблюдается в Пскове (1 090) и в Великих Луках (728), в Псковском районе 287 заболевших, в Островском – 254, в Великолукском – 178.

Статистика по районам: Бежаницкий район – 42, Гдовский район – 78, Дедовичский район – 49, Дновский район – 105, Красногородский район – 33, Куньинский район – 31, Локнянский район – 12, Невельский район – 123, Новоржевский район – 22, Новосокольнический район – 64, Опочецкий район – 40, Палкинский район – 46, Печорский район – 41, Плюсский район – 97, Порховский район – 143, Пустошкинский район – 7, Пушкиногорский район – 11, Пыталовский район – 18, Себежский район – 23, Стругокрасненский район – 41, Усвятский район – 19.

Число выздоровевших за сутки снова вдвое превышает количество заразившихся: ещё 54 человека побороли COVID-19.

Также 25 июля стало известно о ещё двух жертвах коронавируса в Псковской области. Общее число умерших пациентов достигло 51.

Ранее губернатор Псковской области внёс изменения в указ, направленный на борьбу с коронавирусом. Так, до 10 августа сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и работу досуговых учреждений. При этом начинают работу спа-салоны, сауны и частные бани, библиотеки снова могут работать без предварительной записи, спортсменам разрешены контактные тренировки.