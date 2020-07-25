Ещё два пациента с коронавирусом умерли в Псковской области

11:22, 25 июля 2020, ПАИ

В Псковской области за сутки скончались два человека, заражённых коронавирусом. Общее число летальных случаев достигло 51. Статистику на 25 июля опубликовал telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

Всего в регионе заболело коронавирусом 3 582 человека, выздоровело – 2 388.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в Пскове (1 090) и в Великих Луках (728), в Псковском районе 287 заболевших, в Островском – 254, в Великолукском – 178.

Накануне губернатор Псковской области внёс изменения в свой указ, направленный на борьбу с COVID-19. В регионе до 10 августа сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, посещение ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комплексов, аттракционов и досуговых учреждений. При этом к работе могут вернуться спа-салоны, сауны и частные бани, библиотеки снова могут работать без предварительной записи, спортсменам разрешены контактные тренировки.