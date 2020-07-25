3,1 тысячи россиян с коронавирусом находятся в реанимации
В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».
Соотношение бессимптомных пациентов с коронавирусом, тяжёлых и средней тяжести в России остаётся на прежнем уровне.
Михаил Мурашко также рассказал, что Минздрав разрабатывает восьмую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19.
Всего в Псковской области заболело коронавирусом 3 582 человека, выздоровело – 2 388, 51 человек умер.