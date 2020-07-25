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Общество

3,1 тысячи россиян с коронавирусом находятся в реанимации

Фото: Андрей Степанов.

В России 3,1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимации. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишет РИА «Новости».

Соотношение бессимптомных пациентов с коронавирусом, тяжёлых и средней тяжести в России остаётся на прежнем уровне.

Михаил Мурашко также рассказал, что Минздрав разрабатывает восьмую версию методических рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19.

Всего в Псковской области заболело коронавирусом 3 582 человека, выздоровело – 2 38851 человек умер.

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