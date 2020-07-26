630 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

16:05, 26 июля 2020, ПАИ

70 255 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 630 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 26 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 034 человек, погибло – 69. В Латвии 1 219 человек были инфицированы коронавирусом, погиб – 31. В Белоруссии коронавирусом заразились 67 002 человека, погибло – 530.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 16,2 млн человек, почти 10 млн – выздоровело, более 648 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 812 485 человек, 600 250 – выздоровело, 13 269 – умерло. В Псковской области выявлено 3 618 случаев заражения коронавирусом, 2 423 человека выздоровели, 51 – умер.