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Общество

Депздрав назвал главные отличия COVID-19 от гриппа

Грипп начинается более стремительно и с более острыми симптомами, чем заболевание коронавирусом. Помимо того, во время гриппа у пациентов обычно более высокая температура. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, – это, скорее всего, грипп», – объяснил специалист.

По словам Андрея Тяжельникова, симптомы коронавируса ещё изучены не до конца. Врачи часто сталкиваются с пациентами без внешних симптомов коронавируса, но с серьёзными повреждениями лёгких. 

По информации Минздрава, в перечень первых симптомов COVID-19 входят ещё кожная сыпь и дерматоз, одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Главные симптомы – потеря вкуса и обоняния. 

На данный момент в Псковской области коронавирусом заразилось 3 618 жителей Псковской области. Коэффициент распространения коронавируса в Псковской области ухудшился. Регион попал в «красную зону» и заняла 82-е место среди всех регионов.

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