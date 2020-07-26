Депздрав назвал главные отличия COVID-19 от гриппа

23:42, 26 июля 2020, ПАИ

Грипп начинается более стремительно и с более острыми симптомами, чем заболевание коронавирусом. Помимо того, во время гриппа у пациентов обычно более высокая температура. Об этом сообщает РБК со ссылкой на специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрея Тяжельникова.

«Если вы видите, что у вас резкое повышение температуры до 40 градусов, при этом есть все другие симптомы, такие как слабость, ломота, – это, скорее всего, грипп», – объяснил специалист.



По словам Андрея Тяжельникова, симптомы коронавируса ещё изучены не до конца. Врачи часто сталкиваются с пациентами без внешних симптомов коронавируса, но с серьёзными повреждениями лёгких.

По информации Минздрава, в перечень первых симптомов COVID-19 входят ещё кожная сыпь и дерматоз, одышка, боль в мышцах, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке. Главные симптомы – потеря вкуса и обоняния.

На данный момент в Псковской области коронавирусом заразилось 3 618 жителей Псковской области. Коэффициент распространения коронавируса в Псковской области ухудшился. Регион попал в «красную зону» и заняла 82-е место среди всех регионов.