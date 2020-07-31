«Спортсмены истосковались по соревнованиям»: в псковский вейк-парк приехал Алексей Варфоломеев

13:59, 31 июля 2020, ПАИ

В состав жюри чемпионата Псковской области по вейкбордингу, который состоится 1 августа, в этом году вошел Алексей Варфоломеев. Он приезжает в Псковскую область не первый год, но в этом сезоне, по его словам, в псковском вейк-парке выступят лучшие.

«Учитывая, что все спортсмены истосковались по соревнованиям, а в Пскове они одни из первых в Северо-Западном округе за время карантина, то наплыв желающих огромный. И это, несмотря на то, что соревнования пройдут на реверсивной лебедке, а не как стандартно – на кольцевой», - поделился Алексей.

Предположить имена будущих победителей невозможно, заметил райдер. По его мнению, за год перерыва могло произойти все, что угодно. «Сейчас загадывать очень сложно. Все спортсмены сильные, но возможно, кто-то мог подготовить сюрпризы. Часть спортсменов я вижу на тренировках, но многих мы не видели уже год. Люди могли заготовить козыри и отлично подготовиться. Плюс - соревновательный процесс. Ведь у всех разная способность побороть предстартовую лихорадку и собраться с силами», - прокомментировал Алексей Варфоломеев.

Главный судья России по вейкбордингу Алан Санакоев приедет на чемпионат Псковской области. Также в судейскую коллегию чемпионата по кабельному вейкборду Псковской области войдет чемпион России Никита Терсков.

Как на клочке земли и воды в Пскове создали оазис спорта, читайте в интервью Псковского агентства информации с основателем вейк-парка Павлом Герасенковым. Эфир ПАИ-live смотрите здесь.