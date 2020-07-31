Вдохновляясь природой: Социальные сети заполонили фото в хлебных полях

14:25, 31 июля 2020, ПАИ

Фотографии в социальных сетях словно календарь природы. Круглый год пользователи заполняют ленты карточками с сезонными красотами: снежные деревья, цветущие сады, всевозможные цветы в полях… В каждый сезон любители красивых фото выбирают своих эстетических фаворитов. В июне псковичи и туристы массово делились фотографиями люпинов в полях, встречались фото с маками в уже легендарном порховском поле, хоть и не такие многочисленные как в прошлом году. Как известно, поле в Павах Порховского района в этом году перепахали и засадили картошкой, но ценители прекрасного нашли уголки с уцелевшими маками и делились фотографиями.

В июле вслед за маками и люпинами в соцсетях набирает обороты сезон фотокарточек на псковских хлебных полях. Наслаждаясь летними пейзажами, псковичи и гости региона охотно делятся снимками, от которых по-настоящему веет летом. Золотые поля замечены в Псковском, Гдовском и Пыталовском районах Псковской области. Псковское агентство информации сделало согревающую душу подборку для особенного настроения.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поделился снимком с заголовком «Урожай 2020».

«Ячмень. Будущее пиво», - подписал фото автор @serova8274.

Пользователь @maria_artemeva нашла полные поля с рожью и цикорием.

Снимок @_ivamarina_ подписчики сопроводили лаконичным: «Счастье» и с этим невозможно не согласиться.

«Очень красиво! Какие краски: мои любимые!», - комментируют подписчики автора @smelov.photo.

Автор @ellenucciaa и стильная фотосессия в пшеничном поле.

С мотивирующим девизом на фоне контрастного псковского неба разместила фото @reyman_elena.

Букет полевых ромашек @just_say_no28 идеальное дополнение для красивого снимка.

А автор @elena1prekrasna9 сравнила злаковые поля с настоящим золотом.