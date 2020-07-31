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Общество

Вдохновляясь природой: Социальные сети заполонили фото в хлебных полях

Фотографии в социальных сетях словно календарь природы. Круглый год пользователи заполняют ленты карточками с сезонными красотами: снежные деревья, цветущие сады, всевозможные цветы в полях… В каждый сезон любители красивых фото выбирают  своих эстетических фаворитов.  В июне псковичи и туристы массово делились фотографиями люпинов в полях, встречались фото  с маками в уже легендарном порховском поле, хоть и не такие многочисленные как в прошлом году.  Как известно, поле в Павах Порховского района  в этом году  перепахали  и засадили картошкой, но  ценители прекрасного нашли уголки с уцелевшими маками и делились фотографиями.

 В июле вслед  за маками и люпинами в соцсетях набирает обороты сезон фотокарточек  на псковских хлебных полях. Наслаждаясь летними пейзажами, псковичи и гости региона охотно делятся снимками, от которых по-настоящему веет летом. Золотые поля замечены в Псковском, Гдовском и Пыталовском районах Псковской области. Псковское агентство информации сделало согревающую душу подборку для особенного настроения.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков поделился снимком с заголовком  «Урожай 2020».

 «Ячмень. Будущее пиво»,  - подписал фото автор @serova8274.

 Пользователь @maria_artemeva нашла полные поля с рожью и цикорием.

Снимок  @_ivamarina_  подписчики сопроводили лаконичным: «Счастье» и с этим невозможно не согласиться.

 «Очень красиво! Какие краски: мои любимые!», - комментируют подписчики автора @smelov.photo. 

Автор @ellenucciaa и стильная фотосессия в пшеничном поле.

С мотивирующим девизом на фоне контрастного псковского неба разместила фото  @reyman_elena.  

Букет полевых ромашек  @just_say_no28  идеальное дополнение для красивого снимка.

А автор  @elena1prekrasna9  сравнила злаковые поля с настоящим золотом.

 

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