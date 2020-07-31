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Общество

660 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

71 103 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 660 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 31 июля в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 064 человек, погибло – 69. В Латвии 1 231 человек был инфицирован коронавирусом, погибло – 32. В Белоруссии коронавирусом заразилось 67 808 человек, погибло – 559.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 17,4 млн человек, почти 11 млн – выздоровело, более 677 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболел 839 981 человек, выздоровело 638 410 пациентов, умерло – 13 963. В Псковской области зарегистрирован 3 761 случай заражения коронавирусом, 2 621 человек выздоровел, 54 – умерло.

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