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Общество

С 15 августа Россия возобновит авиасообщение со Швейцарией

Авиасообщение со Швейцарией возобновит Россия с 15 августа. Рейсы будут совершаться раз в неделю, пишет РИА «Новости».

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации принял решение о возобновлении международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва – Женева – Москва. Рейсы будут один раз в неделю.

Ранее сообщалось, что в августе может быть восстановлено авиасообщение со всеми странами. С 1 августа Россия возобновила полёты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 1 августа россияне также могут летать в Австрию.

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