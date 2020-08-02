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Общество

Псковское агентство информации опубликует полную видеозапись празднования Дня ВДВ

Фото Александра Машкарина

Псковское агентство информации в ближайшее время опубликует полную видеозапись празднования 90-й годовщины со дня образования воздушно-десантных войск России, состоявшегося на полигоне «Завеличенский» в Пскове 2 августа.

На торжественном митинге на полигоне «Завеличенский» десантников поздравили вице-губернатор Псковской области Василий Осипов, главный федеральный инспектор Псковской области Андрей Калинин, экс-командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии гвардии генерал-майор в отставке Станислав Семенюта и другие. 

Кроме этого, десантники развернули оружейную выставку.

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