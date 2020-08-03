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Общество

14 жителей Псковской области избавились от коронавируса за сутки

Фото Дарьи Хватковой

14 человек избавились от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram. Всего выздоровели 2 714 пациентов.

За сутки коронавирус подтвердили у одного человека в регионе (в Великих Луках), всего заразились 3 835 жителей области.

Число умерших от коронавируса остаётся неизменным – 54. Специалисты провели 65 614 исследований на коронавирус (за сутки – 284).

Кроме этого, в частной стоматологической клинике в Пскове выявили очаг коронавируса, её закроют на самоизоляцию.

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