Новые артефакты нашли псковские археологи на поселении викингов
Вблизи деревни Горожане Новосокольнического района археологи обнаружили на поселении викингов половину серебряного дирхема и разноцветную бусину. Об этом сообщается в официальном Instagram Археологического центра Псковской области.
«Заветные 100 индивидуальных находок совсем близко», - написали археологи.
Раскопки на поселении викингов стартовали 28 июля. На месте древнего поселения разместился традиционный волонтерский лагерь и началась летняя полевая археологическая школа.
Работы ведутся при поддержке областного бюджета в рамках подпрограммы «Наследие» комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Фонда «История Отечества».
В июле стало известно, что связисты разрушили культурный слой археологического памятника эпохи викингов. Псковичи предложили посадить вандалов на кол.
Поселение эпохи викингов располагалось на пути «из варяг в греки». Лонгрид «Псковские викинги» можно почитать здесь>>>