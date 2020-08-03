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Новые артефакты нашли псковские археологи на поселении викингов
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Общество

Новые артефакты нашли псковские археологи на поселении викингов

Вблизи деревни Горожане Новосокольнического района археологи обнаружили на поселении викингов половину серебряного дирхема и разноцветную бусину. Об этом сообщается в официальном Instagram Археологического центра Псковской области.

«Заветные 100 индивидуальных находок совсем близко», - написали археологи.

Раскопки на поселении викингов стартовали 28 июля. На месте древнего поселения разместился традиционный волонтерский лагерь и началась летняя полевая археологическая школа.

Работы ведутся при поддержке областного бюджета в рамках подпрограммы «Наследие» комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области и Фонда «История Отечества».

В июле стало известно, что связисты разрушили культурный слой археологического памятника эпохи викингов. Псковичи предложили посадить вандалов на кол.

Поселение эпохи викингов располагалось на пути «из варяг в греки». Лонгрид «Псковские викинги» можно почитать здесь>>>

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