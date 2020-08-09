Псковский губернатор обратился к жителям Псковской области

00:39, 09 августа 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал еженедельное видеообращение к жителям области. Запись размещена на странице губернатора в Instagram.

Глава региона рассказал, что великолукский «ЗЭТО» получил заказ на еще одну цифровую подстанцию «Спутник». Первая такая станция открылась в Воронеже на прошлой неделе.

Также Михаил Ведерников анонсировал переговоры с ПАО «Россети» по программе модернизации энергосетей региона, которая позволит решить проблемы бесперебойного обеспечения электроэнергией псковской глубинки.

Глава регина призвал псковичей объединиться против вандалов. «Мы все любим Псковскую область, делаем все для того, чтобы она развивалась, процветала. Плоды своих трудов мы должны и будем защищать. Давайте делать это вместе».

Осенью законсервируют известную усадьбу графа Строганова в Волышово в Порховском районе. В целом, на восстановление усадьбы нужен инвестор и не менее 6,5 млрд рублей, рассказал Ведерников.

Также из видеозаписи стало известно, что пропитанный мазутом грунт из водоема в Серёдке вывезет подрядчик. Ситуация с разливом, который произошел 3 августа, находится под контролем.

В Псковских школах на 1 сентября не будет традиционных линеек, в школах за каждым классом закрепят отдельный кабинет, где будут проходить все занятия.

Губернатор рассказал, что в 2020 году стартуют работы по расчистке и углублению дна реки Великой в Пскове. На это потратят 36 млн рублей.