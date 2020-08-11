Пять новых случаев коронавируса выявили в Псковской областной больнице

10:59, 11 августа 2020, ПАИ

В очаге коронавируса, который был зафиксирован в Псковской областной клинической больнице, продолжают выявлять новые случаи заболевания. Об этом в своем Instagram сообщил губернатор Михаил Ведерников.

За сутки в регионе зарегистрировали 19 случаев коронавируса, пять из них – в областной больнице.

Также COVID-19 вспыхнул в Савво-Крыпецком мужском монастыре, где инфицированы 10 монахов.

Всего в Псковской области заболел коронавирусом 4001 человек, избавились от инфекции 2850 пациентов, скончались – 58.