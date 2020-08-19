718 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

20:17, 19 августа 2020, ПАИ

73 334 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 718 летальных исходов, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 19 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 207 человек, погибло – 63. В Латвии 1 326 человек были инфицированы коронавирусом, погибло – 33. В Белоруссии коронавирусом заразился 69 801 человек, погибло – 622.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 22,3 млн человек, свыше 15 млн – выздоровело, более 784 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболел 937 321 человек, 749 423 пациента выздоровели, 15 989 – умерло. В Псковской области выявлено 4 279 случаев заражения коронавирусом, 3 010 человек выздоровело, 60 – умерло.