В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок «Холопа»

14:11, 20 августа 2020, ПАИ

В Псковской области туристы устроили паломничество к местам съёмок самого кассового российского фильма «Холопа», сообщает сайт «Отдых в России».

Кинодеревня находится на берегу реки Сороть в урочище Лосковское. Здесь также снимались картины «Гоголь», «Стена» , «София», «Василиса», «Батальон» и «Свои».

Сейчас кинодеревня заброшена и оживает лишь тогда, когда там начинаются очередные съемки фильмов. Организованных туров здесь не проводят, но самостоятельные туристы часто приезжают на место съемок «Холопа».

Первые туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы — вплоть до листков сценария и сейчас их можно найти на интернет-аукционах. Внутри домов царят мусор и разруха. Некоторые приезжают на берег Сороти не на один день, устраиваясь здесь на ночлег в палатках и близлежащих домах.

Снятый в Псковской области фильм «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории, собрав в прокате более 3 млрд рублей. До этого высокую планку преодолели «Движение вверх» и «Т-34».

В центре сюжета - представитель золотой молодежи Гриша, который после аварии попадает в 1860 год, в среду крепостных крестьян. В фильме снялись Милош Бикович, Мария Миронова, Иван Охлобыстин, Александра Бортич, Вадим Демчог, Александр Самойленко.

Рецензию на фильм от кинообозревателя Псковского агентства информации можно прочитать здесь>>>. Впечатления от съёмок, которыми поделился актёр массовых сцен, ищите здесь.