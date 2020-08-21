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Общество

Рынок «Магеллан» в Пскове не будут сносить до 2025 года

До 2025 года не будут сносить псковский рынок «Магеллан». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Вопрос рынка обсуждался на градостроительном совете, до 2025 года объект может существовать», - отметил главный архитектор Пскова Евгений Скачков, добавив, что главной задачей является подготовка постепенного сноса здания.

На месте «Магеллана» может появиться пешеходный бульвар, бульвар с торговыми точками или парковка.

«Когда проводил анализ этой территории, то увидел, что в 1960-1970 годах там была прогулочная зона», - пояснил евгений Скачков, отметив, что судьба рынка «Магеллан» будет решаться  комплексно и целостно, в контексте всего Рижского проспекта.

Также Евгений Скачков добавил, что каждое нововведение или предложение по обустройству территории активно обсуждается с градозащитниками, которые обращаются к архитектору почти каждый день через соцсети, по телефону или на личных встречах.

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