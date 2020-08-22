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Общество

733 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

73 883 человека заразились коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 733 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 22 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 265 человек, погибло – 63. В Латвии 1 333 человека были инфицированы коронавирусом, погибло – 33. В Белоруссии коронавирусом заразилось 70 285 человек, погибло – 637.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 23,1 млн человек, свыше 15,7 млн – выздоровело, более 803 тысяч – умерло. В России коронавирусом заболело 951 897 человек, 767 477 пациентов выздоровело, 16 310 – умерло. В Псковской области выявлено 4 384 случая заражения коронавирусом, 3 131 человек выздоровел, 61 – умер.

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