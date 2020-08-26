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Общество

754 человека умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах

74 645 человек заразилось коронавирусом в граничащих с Псковской областью странах – в Эстонии, Латвии и Белоруссии. Зарегистрировано 754 летальных исхода, сообщают медицинские службы трёх стран.

По состоянию на 26 августа в Эстонии общее количество заболевших достигло 2 311 человек, погибло – 64. В Латвии 1 360 человек были инфицированы коронавирусом, погибло – 33. В Белоруссии коронавирусом заразилось 70 974 человека, погибло – 657.

По последним данным, в мире коронавирусом заразилось более 24,1 млн человек, свыше 16,6 млн – выздоровело, более 825 тысячи – умерло. В России коронавирусом заболело 970 865 человек, 786 150 пациентов выздоровело, 16 683 – умерли. В Псковской области выявлено 4 527 случаев заражения коронавирусом, 3 193 человека выздоровели, 61 – умер.

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