Более 24,3 млн человек в мире заразились коронавирусом

13:26, 27 августа 2020, ПАИ

По состоянию на утро 27 августа в мире зарегистрировано 24 349 576 случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 829 899 человек. Количество выздоровевших – 16 885 119.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 6 001 017. В этой стране от коронавируса умерло 183 663 человека, выздоровело – 3 314 305.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 62 – умерло.