Более 211 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
211 410 человек в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 35,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 295 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 975 576 человек, 792 561 пациент выздоровел, 16 804 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 4 556 случаев заражения коронавирусом, 3 214 человек выздоровело, 62 – умерли.