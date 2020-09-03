Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

18:00, 03 сентября 2020, ПАИ

Басманный суд Москвы ещё на три месяца, до 9 декабря, продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, сообщает ТАСС.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в начале июля. Дело, по которому он задержан, касается организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следствие заявило, что у них есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам.

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 20 июля был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, а депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.