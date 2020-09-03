0
18:50
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
18:06
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:31
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
17:08
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
16:59
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
16:37
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
16:32
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
Еще новости
Общество

Суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря

Басманный суд Москвы ещё на три месяца, до 9 декабря, продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств предпринимателей, сообщает ТАСС.

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали в начале июля. Дело, по которому он задержан, касается организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Следствие заявило, что у них есть неопровержимые доказательства причастности Фургала к убийствам.

Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 20 июля был отправлен в отставку в связи с утратой доверия, а депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Нужна ли школьная форма ученикам?

Проголосовать >>>

Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
03 сентября 2020
Порядок передачи объектов электросетевого хозяйства на баланс сетевых организаций обсудили в Псковской гордуме
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 сентября 2020
Ремонт улицы Фабрициуса, пешеходы, воробьи (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
03 сентября 2020
Южный ветер и 22 градуса тепла ожидается в Псковской области 4 сентября
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
03 сентября 2020
Андрей Пронин: В Пскове нужно проводить несколько театральных фестивалей
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
03 сентября 2020
Игорь Иванов: В реализации профсоюзных программ больше не будет избирательности
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
03 сентября 2020
Псковский аист Федя подавился ужом и не смог улететь на зимовку в Африку
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
03 сентября 2020
Ленту порвали, забор снесли: рабочие рассказали, как ремонтируют улицу Фабрициуса
ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой
03 сентября 2020
ВИДЕО: Как в Пскове чистят русло Великой

Идет загрузка...