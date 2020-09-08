Ещё 41 человек вылечился от коронавируса в Псковской области

22:18, 08 сентября 2020, ПАИ

41 человек вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19 в Псковской области за сутки. Всего выздоровело 3 568 пациентов, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

За сутки коронавирус подтвердили у 27 человек в регионе, всего COVID-19 заразились 4 859 жителей Псковской области.

Умерло 65 инфицированных коронавирусом человек. Специалисты провели 87 485 исследований на коронавирус (за сутки – 642).

Ранее сообщалось, что в Псковской области нет школьников, которые заболели коронавирусом после начала учебного года. При этом в Великих Луках один из сотрудников школы уже заразился коронавирусом.