В псковской инфекционной больнице сформировался кадровый резерв

17:59, 15 сентября 2020, ПАИ

Штат новой инфекционной больницы Псковской области полностью укомплектован, по некоторым позициям даже сформировался резерв кадров. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Медицинский центр оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Более того, в учреждении предусмотрены боксированные палаты с входом с улицы, системы оповещения и видеонаблюдения. «В Псковской области ничего подобного не было», - заверила Анастасия Повторейко.

По словам главврача больницы, на таком современном оборудовании изъявили желание работать не только псковские инфекционисты, но и медики из других регионов. В своем докладе президенту России она сообщила, что в Псков переведутся врачи из Санкт-Петербурга и Тверской области.

«По некоторым позициям у нас действительно состоялся конкурс, и сейчас даже есть резерв по некоторым из них, в частности – средний медперсонал», - отметила она.

Два корпуса новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках построили всего за 72 дня силами Министерства обороны. Новый медцентр станет самым современным лечебным учреждением в Псковской области. Во вторник, 15 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в его открытии. Кроме того, глава государства поддержал просьбу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о строительстве в регионе новой детской инфекционной больницы.