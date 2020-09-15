0
18:18
Псковскую область накроет волна тепла
17:59
В псковской инфекционной больнице сформировался кадровый резерв
17:58
Александр Братчиков рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского
17:45
Улицу Набат планируют отремонтировать в Пскове до конца сентября
16:10
Анастасия Повторейко: Для меня честь - возглавить такое учреждение
15:55
Путин поддержал строительство детской инфекционной больницы в Пскове
15:47
На Пушкинском театральном фестивале покажут эскизы спектаклей по школьной классике
Еще новости
Общество

В псковской инфекционной больнице сформировался кадровый резерв

Фото: ПАИ.

Штат новой инфекционной больницы Псковской области полностью укомплектован, по некоторым позициям даже сформировался резерв кадров. Об этом Псковскому агентству информации сообщила главный врач медицинского учреждения Анастасия Повторейко.

Медицинский центр оснащен современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации. Более того, в учреждении предусмотрены боксированные палаты с входом с улицы, системы оповещения и видеонаблюдения. «В Псковской области ничего подобного не было», - заверила Анастасия Повторейко.

Псковская область на прямой линии с президентом. Фото: pskov.ru.

По словам главврача больницы, на таком современном оборудовании изъявили желание работать не только псковские инфекционисты, но и медики из других регионов. В своем докладе президенту России она сообщила, что в Псков переведутся врачи из Санкт-Петербурга и Тверской области.

«По некоторым позициям у нас действительно состоялся конкурс, и сейчас даже есть резерв по некоторым из них, в частности – средний медперсонал», - отметила она.

Два корпуса новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках построили всего за 72 дня силами Министерства обороны. Новый медцентр станет самым современным лечебным учреждением в Псковской области. Во вторник, 15 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в его открытии. Кроме того, глава государства поддержал просьбу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о строительстве в регионе новой детской инфекционной больницы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Псковскую область накроет волна тепла
15 сентября 2020
Псковскую область накроет волна тепла
В псковской инфекционной больнице сформировался кадровый резерв
15 сентября 2020
В псковской инфекционной больнице сформировался кадровый резерв
Александр Братчиков рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского
15 сентября 2020
Александр Братчиков рассказал о реконструкции улицы Леона Поземского
Улицу Набат планируют отремонтировать в Пскове до конца сентября
15 сентября 2020
Улицу Набат планируют отремонтировать в Пскове до конца сентября
Анастасия Повторейко: Для меня честь - возглавить такое учреждение
15 сентября 2020
Анастасия Повторейко: Для меня честь - возглавить такое учреждение
Путин поддержал строительство детской инфекционной больницы в Пскове
15 сентября 2020
Путин поддержал строительство детской инфекционной больницы в Пскове
На Пушкинском театральном фестивале покажут эскизы спектаклей по школьной классике
15 сентября 2020
На Пушкинском театральном фестивале покажут эскизы спектаклей по школьной классике
Владимир Путин открыл новый медцентр в Псковской области
15 сентября 2020
Владимир Путин открыл новый медцентр в Псковской области

Идет загрузка...