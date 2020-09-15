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Общество

Мы рассчитываем, что покроем всю потребность в инфекционных койках – Анастасия Повторейко

 

Фото: ПАИ.

Главный врач новой инфекционной больницы Псковской области Анастасия Повторейко считает, что строительство медцентра позволит закрыть потребность региона в инфекционных койках. «Мы очень довольны. Это честь для меня и моих коллег – работать в таком учреждении. Мы рассчитываем и надеемся на то, что покроем все потребности Псковской области в инфекционных койках», - сказала она в беседе с корреспондентом ПАИ.

Пульмонолог рассказала о том, что острая нехватка инфекционных мест и корпусов вскрылась в Псковской области, как и по всей стране, во время вспышки коронавируса. «Эта проблема остро всплыла и требовала каких-то экстренных решений», - отметила Анастасия Повторейко. Тогда она от лица всего региона обратилась с просьбой о возведении новой больницы к главе государства.

Об этом же говорила и вице-премьер Татьяна Голикова во время прямой линии с президентом России и Псковской областью. «Михаил Юрьевич даже не ожидал, наверное, что у него появится инфекционная больница. Он закладывал на достаточно долгий срок ее строительство, и мы с ним не так давно обсуждали, как можно быстрее это сделать. В этом пандемия точно помогла», - сказала она.

Команда нового медучреждения уже сформирована и готова к работе.

Два корпуса новой инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках (200 и 100 коек соответственно) были отстроены всего за 72 дня силами Министерства обороны. Новый медцентр станет самым современным лечебным учреждением в Псковской области. Во вторник, 15 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в его открытии. Кроме того, глава государства поддержал просьбу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о строительстве в регионе новой детской инфекционной больницы.

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