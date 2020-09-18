Почти 52% регпроектов реализовали в Псковской области

23:38, 18 сентября 2020, ПАИ

К середине сентября в рамках реализации региональных проектов удалось добиться показателя 51,6 %, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 18 сентября, на совещании, посвящённом реализации региональных проектов по основным направлениям Указа Президента РФ № 204 от 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что к 1 сентября уровень реализации проектов, запланированных на текущий год, должен был составить 70 %. Такой подход был продиктован опытом прошлого года и опережал план, который разрабатывали специалисты на федеральном уровне.

«Поставленная задача выполнена по региональным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». Близко к цели подошли «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и ряд других», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что руководители данных направлений проделали работу над ошибками и показывают системный, ответственный и профессиональный подход к делу.

По словам губернатора, сложнее всего с объектами капитального строительства в социальной сфере: детские сады в Пскове и Великих Луках, социальный городок, великолукский «Кванториум» – по данным мероприятиям уже длительное время не удаётся выйти из проблемной зоны.

Губернатор добавил, что Министерство строительства РФ не поддержало проекты Псковской области на 2021 год. Из шести проектов, которые муниципалитеты подали в Министерство строительства, в результате принципиальной позиции министра ни один проект поддержан не был.

В связи с этим Михаил Ведерников пообещал принять кадровые решения по итогам работы над национальными проектами в регионе.

«Хочу честно предупредить, коллеги, что по итогам этого года, если у нас будут проблемные системные моменты, я не исключаю кадровые решения. Мысли по этому поводу уже есть», – заключил глава региона.

По итогам совещания Михаил Ведерников дал ряд поручений, в том числе по организации систематической и оперативной претензионной работы с подрядчиками, которые сорвали сроки исполнения контрактов, и внесения данных компаний в список недобросовестных организаций.

«Я обращаю внимание, что успешная и стопроцентная реализация регпроектов на территории области – стратегическая задача для всех. Активно работайте с управлением проектной деятельности, с кураторами. У нас осталось очень мало времени, сейчас крайне важно нарастить темпы, усилить контроль, делать всё необходимое, чтобы объекты были сданы в срок», – подчеркнул губернатор.