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Общество

Почти 52% регпроектов реализовали в Псковской области

Фото пресс-служба администрации региона

К середине сентября в рамках реализации региональных проектов удалось добиться показателя 51,6 %, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 18 сентября, на совещании, посвящённом реализации региональных проектов по основным направлениям Указа Президента РФ № 204 от 2018 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что к 1 сентября уровень реализации проектов, запланированных на текущий год, должен был составить 70 %. Такой подход был продиктован опытом прошлого года и опережал план, который разрабатывали специалисты на федеральном уровне.

«Поставленная задача выполнена по региональным проектам «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство». Близко к цели подошли «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология» и ряд других», – отметил Михаил Ведерников и добавил, что руководители данных направлений проделали работу над ошибками и показывают системный, ответственный и профессиональный подход к делу.

По словам губернатора, сложнее всего с объектами капитального строительства в социальной сфере: детские сады в Пскове и Великих Луках, социальный городок, великолукский «Кванториум» – по данным мероприятиям уже длительное время не удаётся выйти из проблемной зоны.

Фото пресс-служба администрации региона

Губернатор добавил, что Министерство строительства РФ не поддержало проекты Псковской области на 2021 год. Из шести проектов, которые муниципалитеты подали в Министерство строительства, в результате принципиальной позиции министра ни один проект поддержан не был.

В связи с этим Михаил Ведерников пообещал принять кадровые решения по итогам работы над национальными проектами в регионе.

«Хочу честно предупредить, коллеги, что по итогам этого года, если у нас будут проблемные системные моменты, я не исключаю кадровые решения. Мысли по этому поводу уже есть», – заключил глава региона.

По итогам совещания Михаил Ведерников дал ряд поручений, в том числе по организации систематической и оперативной претензионной работы с подрядчиками, которые сорвали сроки исполнения контрактов, и внесения данных компаний в список недобросовестных организаций.

«Я обращаю внимание, что успешная и стопроцентная реализация регпроектов на территории области – стратегическая задача для всех. Активно работайте с управлением проектной деятельности, с кураторами. У нас осталось очень мало времени, сейчас крайне важно нарастить темпы, усилить контроль, делать всё необходимое, чтобы объекты были сданы в срок», – подчеркнул губернатор.

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