#Опросник ПАИ: псковичи оценили стоимость нового лекарства от COVID-19

21:28, 23 сентября 2020, ПАИ

В аптеках России начались продажи препарата от коронавируса «Арепливир». Упаковка препарата в розницу будет стоить от 12 320 рублей и содержать 40 таблеток по 200 мг. Корреспонденты Псковского агентства информации решили узнать у псковичей, слышали ли они об этом лекарстве и стоимости на него, а также спросили, как эту стоимость они оценивают.

Большинство опрошенных слышали о лекарстве, но не представляют, сколько оно может стоить. Один пскович предположил, что его стоимость не менее 120 тысяч рублей.

Все респонденты сошлись во мнении, что 12 тысяч это много. «У старшего поколения нет таких денег. Наша пенсия 10-12 тысяч», - ответил пенсионер. С ним согласилось псковичка, отметившая, что её зарплата всего 12 тысяч в месяц.

«Я слышала в новостях, что оно поступило в аптеки. В утренней передаче сказали, что лекарство должно быть дано гражданам бесплатно. Если ты заражен, то эти 12 тысяч должно взять на себя государство», - считает одна из женщин.

На вопрос, сколько они готовы заплатить за лекарство от ковид, респонденты ответили, что в пределах двух-четырех тысяч. Также прозвучало мнение, что его цена долдна быть 200-300 рублей.

Многие пенсионеры сомневаются в существовании коронавирусной инфекции. «Вакцина создана для определенных людей, у которых неизмеримые доходы, а вообще для простого люда это ничто. Мне через три месяца 85, зачем мне эта вакцина», - отметила пожилая женщина.

Ранее сообщалось, что лекарство от коронавируса «Арепливир» начали продавать в аптеках России. При этом, Псковское агентство информации выяснило, что в аптеках города Пскова препарата пока нет. А также федеральная антимонопольная служба просила обосновать фармпроизводителей оптовые цены на препарат.