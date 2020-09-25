Елена Полонская: Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой

16:42, 25 сентября 2020, ПАИ

Прошедшая сессия гордумы была не нервной и предсказуемой, рассказала глава Пскова Елена Полонская о 41-й сессии депутатов Псковской городской Думы в прямом эфире ПАИ-live 25 сентября.

По словам Елены Полонской, Псков получил допсубсидию на 35 миллионов рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов. 500 сэкономленных тысяч рублей потратили на закупку рециркуляторов в образовательные учреждения.

«Очень болевой вопрос - принятие новых нормативов по сбросу сточных вод в систему канализации. В течение года мы прорабатывали и рассматривали этот вопрос», - заявила глава Пскова. Полонская отметила, что нормативы не пересматривались с 2003 года.

«Руководители собрались и сказали, что нормативы нужно пересмотреть, была ситуация, когда сумма уплаты доходила до 3-4 млн рублей с одного предприятия в год - это действительно очень большая сумма. Наши предприятия почувствовали коронавирус, когда организация работает не на 100%», - заметила Елена Полонская.

Депутаты Псковской городской Думы единогласно утвердили новые нормативы состава сточных вод для организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы на территории Пскова.